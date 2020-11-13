69歲的王文潮，9年前因六輕連環火災請辭，成了第一位下台的王家人，近年鮮少露面的他，在新事業要推新商品時，總會披起戰袍上陣推銷，堪稱是豪門裡的超級業務員！

六輕連續多年發生火災的公安意外，2011年煉油廠丙烯外洩著火事件後，王文潮辭去董事長以示負責。（圖／雲林縣環保局提供）

9年前，台塑石化雲林縣麥寮鄉的六輕廠，連續火災引爆民怨，為了平息眾怒，時任董事長王文潮請辭，成為第一位下台的台塑王家要角。他目前擔任台塑企業管理中心的常務委員，並身兼台塑海運、南亞光電董事長。近年來，王文潮幾乎只會為了「新事業」公開露面。

2018年台塑推出鋰鐵電池儲能系統（ESS），替未來可能吃緊的電力扮演穩定的儲能角色。（圖／電池協會提供）

總是為新事業站出來，而且一現身總是扮演起超級推銷員的王文潮，例如在2015年，南亞光電推出「全周光球LED燈泡」時，王文潮便站在「國際照明科技展」自家攤位前，告訴大家這款產品比一般LED燈泡更輕、更亮、更省電。

2年前，台塑集團瞄準新能源市場，推出「台塑鋰鐵電池儲能系統」（ESS）。面對台灣電力供需不平衡可能面臨的穩定度問題，王文潮在發表會上表示，「20尺標準貨櫃可以配置750kWh（kWh為千瓦時，每小時用的電力能量，俗稱「度」）儲能電池，40尺貨櫃可以配置1,500kWh儲能電池。」

工研院研發的「染料敏化電池」太陽能技術，只要三根蠟燭的光線就可以發電。圖為工研院院長劉文雄與台塑董事長林健男簽署合作。（圖／工研院提供）

「台灣核能不能做了、燃煤的機組也開始減少，電量使用卻增加了，造成儲備的能量已經被壓縮，這個情況下，工廠用電的穩定度就會變化，這個影響非常大，我們認為儲能可以扮演這個穩定的作用，特別是『智慧的儲能』。」

「我從事能源很久了，長遠看綠能是要發展的，依我們企業從事能源、自己發電的狀況，站在一個使用者及業者的角度，我們有這個條件，應該可以提供給企業一個很好的方案。」王文潮從台塑集團的用電需求及發展談綠能，很有說服力。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)