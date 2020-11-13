要拚事業也要有好的體魄、健康的身體！體重曾經度一度高達90公斤的王文潮，因忙碌於工作，一週工作6天加上應酬飯局不斷，體重從大學畢業時的45.5公斤一路增加，身高170公分的他因感覺身體太重，膝蓋負擔很大，最後決定加入健身房訓練課程。

「運動很重要，人沒運動，機能就會衰退！」王文潮說，退出台塑石化後，王文潮挪出更多時間運動。王文潮運動的專注度很高，2個半小時內，他可以打完一場高爾夫球，甚至創下80桿的好紀錄。此外，王文潮還練起重訓，「在2017年、2018年左右，我開始練重訓，一個禮拜三次，每次一個小時，那整整一個小時，真的是整個人累死了，現在想起來覺得還是很痛苦啊。」說這話時，王文潮笑得合不攏嘴。

王文淵與王文潮兄弟感情甚篤，圖為兩人與已故父親王永在及伯父王永慶的人形立牌合影。（圖／報系資料庫）

面對外界「平易近人」的形容，王文潮剖析自己，「我是天蠍座，所以比較邏輯性，我每次在考慮事情或做事情的時候，都會想這個事情發生什麼了？怎麼會這個樣子。」「我不輕易發表我的意見，但總不能板著一個臉，所以就笑一笑而已。其實沒有一件事情是自己喜歡做的，沒有比較就不會感覺什麼是好，什麼是壞。」

不管在家族集團能源事業面臨轉型挑戰，或是家族遺產紛爭，王文潮總能笑著以退為進，69歲的他再出新任務，讓投資人相當期待！

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(中時新聞網)