【1】中油探勘14年 非洲查德挖到黑金

中油海外原油探勘有成，位於非洲查德的原油礦區挖到石油，第一船原油預計12月初運回台灣，數量共計95萬桶。中油指出，查德礦區是台灣中油首次在海外擔任礦區經營人，該船原油是中油努力探得的第一船原油，運回台灣深具意義，也符合中油當初到海外探勘之宗旨，希望藉此拓展全球探採版圖。

【2】費鴻泰：疑財部介入 東洋代理疫苗破局

東洋代理德國BioNTech（BNT）的新冠病毒疫苗破功，立法委員費鴻泰昨日指出，據他得到的內部消息，壓垮東洋代理BNT最後一根稻草，和財政部有關，財政部的人曾找上東洋表示，5000萬美元的授權訂金是研發費用，要先交20％的稅，才讓東洋知難而退。財政部長蘇建榮和東洋公司均否認財政部介入。

【3】WHO封鎖Taiwan關鍵字句 吳釗燮抗議

世衛大會（WHA）9至14日以視訊復會，網友發現官網臉書只要出現「Taiwan can help」等相關文字都會被封鎖。外交部長吳釗燮昨對WHO祕書處的做法表示不滿、遺憾，已提出抗議。蔡英文總統則在臉書示範在英文字加上圈圈的變形體，附和網友突破封鎖的各種創意。

【4】夭壽鏈鉤纏腳 黑鳶捕食撲空

基隆蔡姓鳥友近日到基隆港拍攝黑鳶英姿，卻看到一隻黑鳶覓食行為怪異，多次俯衝都撲空，細看拍下的照片才發現，牠的腳爪遭釣魚鏈鉤狠狠纏上，導致行動嚴重受限，且因無法抓取食物瘦得骨瘦如柴，畫面令鳥友震撼又難過。「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷12日說，這隻黑鳶的搶救難度很高，擔心牠恐因此餓死，不捨鳥兒承受人類的傷害。

【5】蕭敬騰飆歌2021保證炸

「臺北最High新年城-2021跨年晚會」昨再公布4組超強演出卡司，包括蕭敬騰、林宥嘉、宇宙人與張若凡。蕭敬騰將在臺北101煙火施放後，成為2021年第1位站在府前廣場演出的歌手，預告將獨家帶來5大彩蛋，不僅年度單曲〈猴籠〉Live熱唱，更加碼新年禮「新單曲」全球首唱。

(中時新聞網)