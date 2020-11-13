韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)營運動能暢旺，2020年第三季稅後淨利0.83億元、每股盈餘（EPS）3.71元，改寫歷史新高。累計前三季稅後淨利達1.74億元、每股盈餘7.76元，亦創同期新高，總計第三季、前三季同步創下營收、營益率、獲利、EPS「4高」佳績。

豆府公布第三季合併營收創5.21億元新高，季增33.08％、年增41.23％。毛利率55.6％、營益率16.32％，分創歷史次高及新高。配合業外收益增加，使歸屬母公司稅後淨利0.83億元，季增達55.17％、年增達1.1倍，每股盈餘3.71元，雙創歷史新高。

累計豆府前三季合併營收12.93億元、年增26.45％，創同期新高，毛利率54.39％、營益率13.84％，優於去年同期53.92％、12.15％，營益率亦創同期新高。配合業外由虧轉盈助攻，歸屬母公司稅後淨利1.74億元、年增達75.44％，每股盈餘7.76元，雙創同期新高。

豆府表示，受疫情影響無法出國、加上振興三倍券激勵，使7、8月暑期旺季營運更旺，營收連2月創高。9月雖因暑假結束而稍有降溫，豆府透過推出各項行銷活動延續消費力道，並與超商合作推出可常溫保存的「人蔘雞湯」個人包，使9月營收亦創同期新高。

豆府日前公布10月自結合併營收1.71億元，較9月1.5億元成長13.77％、較去年同期1.15億元成長達48.95％，續創同期新高、亦創歷史第3高。累計前10月合併營收14.65億元，較去年同期11.38億元成長28.73％，續創同期新高。

豆府指出，受惠中秋、國慶連假及百貨周年慶活動帶動，10月各地消費人潮湧現，配合集團月中推出「韓式生活節」活動吸引消費者來店用餐、「招牌韓式泡菜」以罐裝形式於各門市銷售、新展3家店助攻，均挹注10月營收再繳雙位數「雙升」動能佳績。

展望後市，豆府歡慶集團12周年，規畫號召全體會員「豆陣回娘家」，祭出贈送超值餐券、4人用餐送電影早場優惠券，盼挹注11月營收成長動能。而集團今年迄今已展店12家，推升總店數達54家，預計至年底前將再新展3家飛機河粉、1家北村豆腐家。

(時報資訊)