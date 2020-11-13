宇峻(3546)公布第3季財報，單季稅後淨利0.91億元，創下2010年第3季以來新高，每股盈餘2元；累計今年前3季稅後淨利2.09億元，每股盈餘4.59元。

宇峻旗下3款重要遊戲包括《三國群英傳M》、《三國群英傳：霸王之業》、《拉斯維加斯娛樂城》，《三國群英傳M》今年第1季推出，8月有上市半週年慶典，開放「超級世界王－呂布」及多項福利活動吸引玩家參與，並舉辦大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」，但整體行銷費用支出較1、2季大幅減少，帶動第3季營業利益站上1億元，來到1.05億元，拉升整個獲利表現。

雖然《三國群英傳M》因遊戲週期逐月下降，但宇峻後續接棒遊戲不少，10月推出《潘朵拉的迴響》，11月將再推新手遊《sin七大罪：魔王崇拜》，12月台北資訊月福袋銷售，預期第4季營收逐步加溫，營收將再次挑戰單季新高。

《三國群英傳M》預計明年2月在星馬、3月在印尼、4月在泰國、第3季在日本上市，由宇峻發行，找行銷找在地廠商合作，大陸部分也正在接洽中，代理弘煜科(6482)的《燐光4》將在明年第2季推出，第3季也將在日本上市；第1季還有單機版的《三國群英傳8》，滿滿營運動能。

(時報資訊)