台灣證券交易所表示，三發地產(9946)已補行辦理公開程序對外說明，另外，取得會計師出具內部控制制度設計及執行有效性審查意見書，其上市有價證券原列為變更交易方法（全額交割股）原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，公告自11月16日起，恢復其上市有價證券交易方法。

(時報資訊)