《證交所》三發地產11月16日恢復普通股交易 07:442020/11/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，三發地產(9946)已補行辦理公開程序對外說明，另外，取得會計師出具內部控制制度設計及執行有效性審查意見書，其上市有價證券原列為變更交易方法（全額交割股）原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，公告自11月16日起，恢復其上市有價證券交易方法。 (時報資訊) #三發地產 #上市有價證券 #列為 #變更交易方法 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三發地產16日起恢復上市普通交易 16:492020/11/12 財經 《期貨》11月台指期開高5點 金融期獨黑 09:082020/11/12 財經 《店頭市場》和進、牧東今起預收款券 08:512020/11/12 財經 仁武產業園區 邁喊11月19日動工 04:092020/11/12 地方新聞 拼多多上市來首次單季盈利 盤前漲16％ 19:292020/11/12 財經 10月定期定額金額創高 04:092020/11/12 證券．權證 比亞迪銷量遜色 汽車股跳水 04:092020/11/12 全球財經 三洋紡暫停交易 傳處分資產 04:092020/11/12 證券．權證 政院拍板推動台灣成亞洲藝品拍賣中心 21:502020/11/12 財經 東洋涉內線交易疑雲 證期局緊盯二點 18:112020/11/12 財經 財經熱門新聞 USB 4概念股 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 最嚴下市新規 55檔A股面臨死劫 - 產業財經 - 旺報 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 台積電又獨吞蘋果最強晶片 韓媒丟「詐彈」三星搶單？ - 財經 特斯拉招手和碩將赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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