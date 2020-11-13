連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受惠市場回溫、旺季加持及體質調整效益顯現，2020年第三季獲利報復性強彈創0.63億元新高，每股盈餘（EPS）1.79元，帶動前三季轉虧為盈、每股盈餘0.16元。集團預期第四季營運將持續亮眼，並看好明年營運可望再現爆發性成長。

雅茗第三季合併營收5.07億元，季增達47.22％、年減16.53％，回升至近1年高點。毛利率51.05％，略低於第二季51.6％、優於去年同期50.63％。不過，營益率跳升至11.65％，較第二季大幅由虧轉盈、並一舉衝上近3年高點。

在營收規模回升、本業獲利強彈，配合業外收益同步倍增挹注，使雅茗第三季歸屬母公司稅後淨利衝上0.63億元、年增31.37％，每股盈餘1.79元、優於去年同期1.36元，並較第二季虧損0.04億元、每股虧損0.13元大幅轉盈，自歷史次低強彈創新高。

累計雅茗前三季合併營收11.29億元、年減34.06％，為近7年同期低點。毛利率49.65％、營益率0.29％，分創近5年同期低點及同期新低。歸屬母公司稅後淨利0.05億元、年減95.17％，每股盈餘0.16元，均創同期新低，但已較上半年每股虧損1.62元大幅轉盈。

雅茗表示，雖然營收規模尚未恢復過往水準，但疫情期間同步精實調整營運，費用下降效益在第三季顯現，本業營運顯著由虧轉盈，配合業外匯兌收益、轉投資認列轉虧為盈同步挹注，帶動獲利一舉改寫新高、並順利扭轉上半年虧損態勢。

雅茗今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭營運主軸，上半年雖因疫情暫緩展店腳步，但隨著第二季中國大陸疫情趨穩，新加盟主加盟意願躍增效益於第三季發酵、單季新展達120家店，主力品牌「快樂檸檬」已在中國大陸展出超過1000家門市。

同時，雅茗針對起家品牌「仙(足宗)林」展開品牌再造、作為品牌回歸的首部曲，目標重新打造成為新世代年輕客層「飲以為傲」的品牌，進而建構集團另一個茶飲成長引擎，並持續跨出連鎖腳步，成為營運另一支柱。

國際合盟方面，「快樂檸檬」已進軍全球15個國家、200多個城市及3艘郵輪，未來將持續深入美國及東協市場。其中，美國著重布局美西區域，今年與北加州營運商合資設立子公司，規畫每年新展40～50家店，將成為另一重要營運引擎。

而雅茗今年亦攜手馬來西亞、印尼、菲律賓等國代理商，其中馬來西亞已開出旗艦店、尚有有多家加盟店排隊等候開幕，並設立東協供應鏈中心、負責原物料的採購研發。至於印尼、菲律賓等國在疫情趨緩後，亦將立即啟動展店計畫。

投資併購部分，雅茗5月取得台灣知名熟成紅茶品牌「可不可KEBUKE」2成股權，前三季營運表現超越預期，挹注集團獲利表現。預期待疫情過後，將借助集團平台資源與「可不可KEBUKE」齊攻中國大陸、亞太等海外市場，攜手打國際盃。

雅茗表示，上半年疫情爆發之初便評估將是「短空長多」因素，並在集團充足現金流支撐下對外拓展市場、對內營運調整，成功化危機為轉機，帶動第三季獲利強彈創高。預期今年奠定的穩固基礎，將使明年營運爆發成長擁有更雄厚資本。

(時報資訊)