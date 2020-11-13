PTT網友發文、留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，店家開記者會澄清指控，並在臉書秀出「零檢出」證明。事後丁雖緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，仍引發民公憤。網友不禁直言：「記得自己送篩檢，要不然不知道什麼時候政府會陰你。」

台北市長柯文哲昨日（12）出席行政院會，當面建議行政院長蘇貞昌針對萊豬源頭管理，並要求萊豬標示，行政院發言人丁怡銘事後回酸，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」。遭指控的店家負責人除了現身展示店內用的美國牛肉檢驗報告，自清店內的美牛不含瘦肉精，並要求行政院公開道歉，也在臉書刊出檢驗證明。

昨晚6時許，丁怡銘則是在臉書表示：「今晚跟羅致政委員來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向陳老闆致歉之外，我也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。」但他遭到網友質疑開政院統編，疑似要以公務預算報帳，面對眾人的輿論壓力，他也再度澄清：「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編，但這筆錢我出門前就說我要自己出了請媒體朋友不要誤解了。」而丁為避免外界誤解，晚間再下一次訂單，取代原訂單。

對此，網友在PTT論壇發表《牛肉麵事件告訴我們什麼道理》，寫道：「一碗好吃的牛肉麵，卻無端被政治口水噴滿臉。政府用納稅人的錢抹黑，又用納稅人的錢補償，太會了吧！牛肉麵事件告訴我們什麼道理？」

文章一出，討論熱烈，有網友直言：「記得自己送篩檢，要不然不知道什麼時候政府會陰你。」其他網友則紛紛留言：「有台灣價值的重要性」、「高官不用follow工作守則 想幹嘛就幹嘛」、「你的錢都是官員的錢」、「政府官員與政治人物都要懂得謹慎發言」、「造謠要高調, 道歉可低調, 被抓包不妨認錯, 反正可以報公帳」、「錢要報公帳」、「煮牛肉麵也要裝紀錄器」、「民進黨已經瘋狂了，為了證明台灣人愛吃萊劑」。

(中時新聞網)