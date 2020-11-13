儘管股、匯市在「疫」中大有表現，私有市場的金融商品才是富裕客群所感興趣，轉型為全球投資公司的KKR向來為個中翹楚，旗下管理資產達2,220億美元，其中的私募股權投資組合，在全球擁有100多家投資組合公司。KKR為此願意重金延攬人才，但被看上的專家需具備跨領域的絕對優勢，近日受聘為KKR亞洲私募股權團隊高級顧問Jim Rowan，就是最好的例子。

Jim Rowan是世界品牌吸塵器Dyson的現任執行長，自2017年出任至今，執行過最令市場震撼的是將企業總部從英國於2019年搬到新加坡，為的是壓寶亞洲市場，且策略上加強電子商務，顯著提高Dyson在全球市場的占比。

從產銷吸塵器「大轉行」到金融業，KKR是看上Jim Rowan的什麼強項？KKR在人事新聞中指出，Rowan先生在消費者和技術領域有超過30年的全球經驗，在Dyson之前，他是手機黑莓（BlackBerry）的首席運營長、偉創力（Flextronics）的高階主管。目前Rowan先生亦是南洋理工大學機械與航天工程學院的顧問委員會成員。他還是Nanofilm和PCH International的董事會成員，十分典型的跨領域全球管理人才。 KKR合夥人兼亞太區負責人陸明（Ming Lu）表示，跨行業、跨地區的企業管理越來越迫切需要科技和數位化，才能保持行業的領先地位，「考慮到這一點，我們能邀請到Jim擔任KKR的高級顧問，真是高興！」

KKR公司方表示，希望透過包括KKR資深顧問在內的行業專家，結合成強大的行業網絡，運用專業知識為投資組合公司增加價值，KKR私募股權投資組合的公司在全球超過100多家，每年在資訊技術方面的支出超過70億美元。

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