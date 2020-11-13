世衛大會9日復會，台灣再度遭排除在外。美國國務院今天批評，世界衛生組織有多次邀請台灣參與先例，卻在2016年民主進步黨上台後排除台灣，北京分明是讓政治凌駕公衛。

世界衛生大會（WHA）9日起至14日以視訊方式復會，在中華人民共和國反對下，中華民國14個友邦提案的「邀請台灣以觀察員參加世衛大會」未能被排上議程，讓台灣再度被排除在外。

美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回覆記者郵件提問表示，台灣參與WHA過去有許多先例，2009年至2016年間，世界衛生組織（WHO）常態性邀請台灣以觀察員身分參加WHA；台灣的參與一貫地具有價值，也受到熱烈歡迎。

這位發言人說，直到總統蔡英文2016年當選，中華人民共和國才開始將台灣排除在世界衛生大會等場域之外，「北京顯然是將政治凌駕公共衛生之上」。

這位發言人說，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權邀請台灣參與世衛大會，他的前任官員就曾這麼做；這是世衛組織領導階層第8度拒絕讓台北參加WHA，行徑令人感到可恥。

這名發言人強調，台灣應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的模式，不只保護居住在島上2300萬人民的健康與安全，並同時尊重他們的人權與民主自由；台灣也捐贈上千萬片口罩與數十萬件醫療用品給世界各地的夥伴，拯救無數生命。

(中央社)