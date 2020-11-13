氣象局今早對宜蘭新北發布大雨特報。（圖擷自氣象局）

出門上班小心，氣象局今(13日)早對宜蘭、新北發布大雨特報！受到東北風及颱風外圍雲系影響，今(13)日宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮說，今、明兩天北台持續濕涼，其他各地也轉涼。但到下周(15)日中高雲減弱消散，將恢復典型秋老虎的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，第22號中度颱風「梵高」其中心在南海，繼續朝越南推進；漸行漸遠、無直接影響。今晨各地雲多、少了輻射冷卻效應，低溫比昨晨上升3、4度，截至5時平地最低氣溫約在19度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周(15)日中高雲減弱消散，西半部偶零星短暫雨轉為多雲時晴，下周一西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；天氣回暖，北台高溫升至30度左右。下周二至周五各地晴朗穩定，高溫皆達31度以上，白天微熱、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。

氣象達人彭啟明分析，今天雨帶會更進入台灣陸地，東半部有局部大雨或以上發展機會，尤其在宜蘭到花蓮北部附近，東北角以及台灣恆春半島附近也可能出現大雨，西半部顯著雲量較多，也較為陰沉，也偶有雲系移入，也是多雲時陰有局部短暫雨發展的天氣，但比東半部少很多，建議外出仍要攜帶雨具。

(中時新聞網)