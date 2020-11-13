如果想補充鈣質，一般人常直接聯想到牛奶、起司等乳製品，事實上，綠色葉菜也含有豐富鈣質，食藥署「食品藥物消費者專區」食品營養資料庫顯示，青江菜屬於高鈣蔬菜，深秋季節的青江菜鈣含量每百克達122毫克，幾乎跟牛奶差不多。

(圖/NOW健康提供)

台北馬偕醫院資深營養師趙強表示，目前正是秋收時節，當季蔬果相高多，水果則有柳丁、橘子、香蕉，蔬菜則有青江菜、高麗菜、茭白筍等，前兩者又屬於十字花科，含有豐富的硫化物，具有良好的抗氧化效果，可以提升免疫力。

趙強強調，十字花科蔬菜含有硫化物，這是其他蔬菜所沒有的營養成分，可以產生很強的抗氧化作用，提高保護力，清除自由基，甚至有排毒和防癌等效果。

青江菜又名「湯匙菜」，有個圓圓的梗，形狀就像是小湯匙，口感清脆，一般常用來炒，較少用來煮湯。目前正值青江菜盛產季節，價格便宜，黃昏夜市一把才賣幾10元。

食藥署資料顯示，入秋10月後青江菜特色為高鈣、低草酸，鈣含量每百克達122毫克，和牛奶每百克125毫克相當，但吸收率比動物性奶還差一點，但含有植化素、硫化物，及維生素A，在營養上更為全面。

由於青江菜的草酸含量低，可以避免草酸和鈣結合而被排出體外，最適合素食者用來補鈣。趙強指出，健康飲食以均衡為主，建議多吃當季蔬果，最近除了青江菜、高麗菜，茭白筍、南瓜、地瓜都屬於食蔬，建議多吃。如果是外食族，挑選自助餐配菜時，最好每天都有些變化，不要只吃自己愛吃的蔬菜。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)