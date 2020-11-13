陽明(2609)公布第3季財報，在旺季市場艙位需求大增，運價上揚帶動下，陽明第3季結束連6季虧損，單季稅後淨利27.37億元，創下2010年第4季以來新高，也一舉扭轉上半年虧損，累計前3季稅後淨利18.51億元，每股盈餘0.71元。此外，董事會通過總經理暨總營運長由策略長暨副總經理杜書勤接任。

陽明第3季合併營收為388.55億元，年成長2.83％，營運量127.78萬TEU，較去年同期下降10.99％，主要受新冠肺炎疫情影響，第3季東西向航線因應市場需求不確定縮減部分航班所致。

但8月中旬開始，在疫情趨緩，主要國家陸續解封後，歐美供應鏈陸續回補庫存，且隔離防疫政策亦影響人們生活及消費習慣，帶動電商發展，防疫物資、健身器材和居家生活及辦公用品等需求同步成長，市場艙位需求大增，促使運價上揚，第3季稅後淨利達27.37億元。前3季累計合併營收為1052.47億元，營運量365.54萬TEU，累計稅後淨利為18.51億元，轉虧為盈。

第4季海運市場需求持續暢旺，陽明依不同航段市場需要提供最適運能以滿足客戶需求；展望未來，依根據國際知名海運顧問機構Alphaliner最新數據預估，2021年市場供需情況將較今年樂觀，需求恢復至3.3％的水準，供給成長則為3.0％，惟在新冠肺炎疫情復燃及美中經貿政策變化影響下，貨櫃航運市場乃存有許多不確定性，陽明仍將持續強化業務攬貨能力及提升航線服務品質，以財務穩健為首要發展目標。

新任總經理杜書勤於民國81年進入陽明服務，歷任業務部及企畫部，熟悉航線營運與業務推展，並曾派駐上海與寧波且接任陽明海運(香港)有限公司董事總經理，深入前線瞭解業務市場脈動，並於今年升任策略長及副總經理職務，歷練完整豐富。

(時報資訊)