網家(8044)公布第3季合併營收為103.13億元，年成長9.1％，創下歷年同期新高，也連續3季合併營收突破百億元；累計前3季合併營收為312.86億元，營業利益2.48億元，合併稅後淨利為2.07億元，較去年同期成長80％，每股盈餘為1.91元。

網家前3季營收成長，受惠今年以來消費移轉到網購通路，迎接線上買氣，成立「品牌旗艦館」，吸引百大品牌進駐，推升B2C銷售成長強勁。B2C第3季營收較去年同期成長達10.7％，未來將對倉儲與物流基礎建設持續投資，將推出智能實驗倉儲，樂觀看待2021年電商業務的成長。

在第3季中，旗下PChome 24h購物連續第二年推動心禮節系列行銷活動，結合大數據、心理學家選品、智慧推薦、行動端AI熱銷好貨推薦功能，推升年中大檔購物熱潮。此外，上半年行動支付使用占比成長至近30％，結盟「悠遊付」達成全站八大行動支付合作夥伴，更提供36大銀行、2大導購，完備金流服務。此外，推出「PChomeX 家好選物」服務，攜手各界職人開賣多款即食料理，傳遞品味質感的新生活理念，讓消費者在家也能輕鬆體驗美好生活。

商店街市集開創多樣行銷服務、協助數位轉型，攜手12萬家店聯合行銷，推出全台電商獨創的品牌加價購活動，協助店家輕鬆獲得促購資源，帶動業績提升57％，繳出亮眼成績，更成功帶動會員消費力。

露天拍賣持續強化與美國eBay海外代購服務，因此帶動相關商品銷量成長。此外，於99購物節推出VVIP封館慶，像是3C家電影音、進口美妝、日本直送商品表現亮眼。針對行銷策略，強打四大超商「免運費」活動，推升整體業績成長。

Pi拍錢包自上線迄今會員數邁向100萬，合作通路擴增超過18萬店點，第3季合作通路新增王品集團、京站時尚廣場、LA NEW、阿瘦皮鞋、台糖長榮酒店等品牌，且全台停車繳費服務更於8月再加入澎湖縣，促使停車費服務覆蓋率高達99.5％，應用場景多元成長。

(時報資訊)