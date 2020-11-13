藝人尹馨演出電視劇「貧窮貴公子」出道，歷經多年演技的磨練，讓她獲得金鐘獎肯定，一舉奪下「金鐘視后」，今年四月發現腎臟長了7公分腫瘤，更被判定極大可能是「惡性二期」，她表示當下心情不僅平靜到自己會怕，更透露不寫遺書，因為根本沒空想身後事。

根據《三立新聞網》報導，尹馨5月時驚曝無故發燒多日，就醫後被診斷出右腎有7公分的腫瘤，甚至被認為可能是惡性二期，因此緊急安排入院動手術，而她透露一開始聽到這晴天霹靂的噩耗，內心倒是平靜到自己會怕，接著用家庭群組告知家人自己罹癌，她表示當下家人全都嚇壞了，但也只能故作鎮靜詢問後續療程。

尹馨在醫師建議下住院動手術，經過開刀才發現是良性脂肪肌肉組織瘤，不過瘤長得太大，還得連帶切除部分腎臟，手術後經過一個月的修養，才逐漸恢復健康，此外回診的血檢數值一切正常，才讓她終於放心中一塊大石頭。

至於被問起當時是否有寫遺書？尹馨表示只想著要怎麼治療，根本沒空想身後事，因此也不需要寫遺書，自己所有的東西則都留給家人，但唯一震驚的就是沒想過自己離死亡那麼近。

(中時新聞網)