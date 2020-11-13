走路別太專注滑手機，除了避免跌倒受傷外，還要避免造成不「性」。從事房仲工作的小宋，公務上的一切都仰賴手機，因此養成走路滑手機的習慣。日前邊走路邊跟客戶開視訊時沒注意路況，下體竟硬生生撞上人行道水泥柱，當場劇痛到無法站立。由於沒有明顯外傷，小宋不以為意，沒想到幾天後與女友親熱時，陰莖感受鈍化，怎麼手淫也無法順利勃起，嚇得他趕緊就醫，所幸後來透過中醫調理，陰莖才逐漸恢復敏感，如願重新抬起頭來。

(圖／NOW健康製作提供)

收治該案例的中醫師楊永榮表示，人的骨盆腔前後都有生殖器的血管及神經分布，若下體周圍遭到嚴重撞擊，很可能傷及陰莖血管與勃起神經，導致勃起功能障礙，無法順利性交。只要透過專業治療，使陰莖血流通暢，神經傳導功能恢復，就能改善勃起硬度不良的問題。

楊永榮指出，造成無法勃起原因有很多，除了前面提到的外傷導致，其他像是縱慾過度、手淫過度、性荷爾蒙不足，或糖尿病、酒精中毒、吸菸過量、過服安眠藥、營養失調、生殖器變型等都會引發勃起功能障礙。以現代人來說，大多數還是以情緒緊張或精神障礙所引起居多。

西醫針對性功能障礙症狀，最常見採用荷爾蒙治療，但治標不治本。荷爾蒙治療陽萎藥物都經過嚴格臨床試驗，基本上安全，但效果只是一時，引發不舉的根源問題沒解決，其實無法擺脫硬不起來的噩夢糾纏。

楊永榮說明，中醫治療勃起障礙，按照不同原因引起病源，並針對每個人不同的體質症狀，對症下藥採用不同藥物治療，以達到藥到病除。案例中的小宋，屬於外傷撞傷瘀血阻滯經絡所造成的勃起障礙，只要透過中醫調理，排除瘀血、促進新陳代謝，就能使陰莖海棉體內的血流暢通，重振雄風。

至於其他類型的陽萎，例如：血虛引起陽萎就要用補血、活血；氣虛腎陽虛損引起陽萎就要補氣補腎；溼熱下注引起陽萎需要清熱除溼；肝氣鬱結引起陽萎則要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，通氣行血，讓全身血流可以順利流向陰莖海棉體。最主要都先讓臟腑氣血旺盛，一方面使海綿體內靜脈血流出量減少，另一方面使動脈流入血量快速增加，如此海綿體硬度自然增加又能持久，這是中醫治療陽萎的特色。

楊永榮強調，中醫治療以對症下藥的方式治標治本，安全性也較高，又能調理身體。患者在接受中醫治療時，建議養成規律適度運動習慣，促進血流循環，並提升體能及耐力。飲食上，建議可多攝取加強性腺功能的食物，如牡蠣、韭菜、核桃、羊肉等，以及有利於維護血管健康食物，如新鮮蔬菜、豆類、根莖類及粗糙飲食（糙米、全麥、各種穀類）等，透過食療的方式保養達到預防功效。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)