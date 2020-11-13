行政院發言人丁怡銘12日指控台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發爭議，事後遭店家出示檢驗報告打臉，稍早也致歉，並親自到店家消費表示誠意，花費39000購買100碗牛肉麵，但使用的卻是全民納稅錢，雖然丁後來強調，錢是他自己，但傷害已然造成。對此，藍委葉毓蘭直言，這個政府為了圓謊，已經編了千千萬萬個謊！最可惡的，還是將政黨競爭的惡意直接轉嫁給無辜的商家、老百姓，大家還能忍受民進黨這樣的政府嘛！

葉毓蘭臉書發文表示，昨天早上，行政院為了回擊國民黨與在野各黨團的反對萊豬進口訴求，在記者會上公然宣佈連台北牛肉麵節的冠軍店家皇家傳承牛肉麵也使用含有萊克多巴胺的美國牛肉，試圖以國人早就對食用含有萊劑的肉品接受度很高來模糊焦點；但到了下午，牛肉麵店就提出了他們店裡所使用的美國牛肉的檢驗報告來澄清行政院所做出的抹黑─他們店裡所使用的美國牛肉並沒有檢出任何的萊克多巴胺。

葉毓蘭痛批，這個政府，為了圓自己的一個謊，到底還要編幾千幾萬個謊來自圓其說呢？這兩天農委會為了國民黨團製作的影片鬧得沸沸揚揚，甚至揚言提告本黨所有分享影片的民意代表，但我也馬上提出了養豬協會理事長王忠禮以及我在10/28做出的質詢影片來回擊，證實了萊劑確實對豬隻有不良影響，陳主委也對王理事長所陳述的內容表示其正確性。

葉毓蘭直言，她和國民黨同志一同，立即聲援這家無端遭殃的牛肉麵店，畢竟政治立場攻防應該是政黨與政黨、執政與在野、或是中央與地方政府間的事，連累到一個老百姓經營的小店家，實在不是執政黨該有的高度，而且面對如此惡意的抹黑，我們看到國民黨、民眾黨、時代力量不分黨派立場，同為店家力挺到底，可是，我們偉大的執政黨民代們，似乎忙著在WHO的粉專頁面上出征，繼續在那邊洗著Taiwan Can Help來製作大內宣的聲量。

葉毓蘭痛批，如果這個政府真的這麼能Help，不是更該對這間急需要幫助的店家嗎？要知道，在行政院早上記者會的新聞出來後，該店的Google評論頁面已經被綠營網軍留下了許多筆一星評價，已經是對其商譽造成了極大的損失，該怎麼回復？

葉毓蘭譏諷，而行政院的丁怡銘發言人，雖在傍晚時分對店家做出了道歉，但相較於早上仍然歷歷在目的嚴厲指控，傍晚的道歉記者會卻只選在他個人的小房間舉行，跟早上攻擊店家時的場地規格完全不在同一個檔次上！

更可笑的是，葉毓蘭指出，丁發言人還說會下定一百碗牛肉麵向店家表達歉意，並附上了他購買的發票，而這發票上面竟然還打著行政院的統編！？原來發言人道歉，是要全民買單！？

葉毓蘭感嘆，在大家注意到這個盲點之後，丁某馬上又說這是秘書幫他買東西時的習慣，並不是他要將這筆私人的購買報公帳的行為，這豈不是更好笑！？所以丁怡銘發言人你平常的購買都請秘書直接報帳給行政院？真是好習慣啊！

葉毓蘭無奈，勇於認錯值得肯定，但是認錯的過程裡面卻讓人完全感受不到誠意，甚至還漏洞百出，如同前面所提過的，這個政府為了圓一個謊，已經編了千千萬萬個謊！最可惡的，還是將政黨競爭的惡意直接轉嫁給無辜的商家、老百姓，這個政府，我們還能夠忍受嗎！？

(中時新聞網)