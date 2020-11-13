高雄一名男子與妻子結婚40年，前年在氣功協會結識小三、展開婚外情，遭妻子發現後佯稱已分手，卻仍私下保持聯絡，甚至與小三以「老公、老婆」互稱；去年初他為了與小三同居，竟將妻子趕去和兒子同住，妻子在除夕當天回到家中祭祖時，當場看見他與小三在家中獨處，氣得當場提告。

判決書指出，該男子與妻子在1997年結婚，育有2男1女，他2018年10月至12月間，在氣功協會結識沈姓女子、展開婚外情，同年12月底遭妻子發現後，他就稱兩人已分手，實際卻私下有聯絡，他甚至在2019年1月要求妻子搬離住了40年的家，去和兒子住。

該男的妻子2019年除夕與媳婦返回住處祭祖時，還撞見老公與小三在家中獨處，小三甚至當場要求她離婚退讓。妻子痛訴，沈姓小三的家人都知道此事，不但不規勸，還慫恿繼續侵害配偶權，讓她身心受創、罹患憂鬱症，因此決定提告，向沈女及其家人提告求償150萬元。

法院勘驗妻子提供的錄音檔，該男與小三確實以「老公、老婆」互稱，但該男事後辯稱是玩笑話，不過他過去曾向妻子坦承「我敢做敢受，是我去追人家（沈女）的，你不用怪別人，怪我」，法院因此認定偷吃屬實，判小三須賠償妻子5萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)