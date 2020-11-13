台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，被依重傷害罪判刑6年確定後逃亡，關於朱雪璋偷渡出境的部分，朱的徒弟及妻子涉嫌聯繫人蛇幫他偷渡，昨(12日)拘提朱妻吳佩樺等3人到案，訊後依藏匿人犯及入出國及移民法等罪，諭令朱的徒弟黃琮元8萬元交保、陳希勤5萬元交保；吳佩樺10萬元交保。

但朱妻卻喊窮籌不出保釋金，檢方最後同意以2萬元交保，直到昨天深夜才由她兒子匯款辦保才離開，步出地檢署時，她一路哭著喊「對不起」，還說現在丈夫入獄，家中經濟陷入困境。

檢警發現朱雪璋逃亡前，曾接受妻子及徒弟等人的幫助，更前往金門替他聯繫人蛇集團幫他偷渡，因此依違反《入出國及移民法》將3人拘提到案。

警方指出，朱雪璋因傷人被判6年，但今年5月卻未到案執行，他先是在妻子、徒弟的接應下，在台灣南部躲藏，6月時透過王姓男子牽線，找到金門溫姓男子協助偷渡，前往大陸廣東，後在廈門遭當地公安逮捕。

朱的吳姓妻子要匯錢給丈夫，找來陳姓、黃姓、何姓等3名男子，以地下匯兌方式，陸續匯了80多萬給丈夫花用，北市刑大循線追查，11日逮捕吳女、溫男等6人，全案移送北檢，吳妻12日下午先以10萬交保，其他人陸續庭訊中。

(中時新聞網)