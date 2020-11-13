PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，店家開記者會澄清指控，並在臉書秀出「零檢出」證明。事後丁雖緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，引發全民公憤。網友諷刺：「報統編」、「報公帳」。

台北市長柯文哲昨日（12）出席行政院會，當面建議行政院長蘇貞昌針對萊豬源頭管理，並要求萊豬標示，行政院發言人丁怡銘事後回酸，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」。遭指控的店家負責人除了現身展示店內用的美國牛肉檢驗報告，自清店內的美牛不含瘦肉精，並要求行政院公開道歉，也在臉書刊出檢驗證明。

昨晚6時許，丁怡銘則是在臉書表示：「今晚跟羅致政委員來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向陳老闆致歉之外，我也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。」但他遭到網友質疑開政院統編，疑似要以公務預算報帳，面對眾人的輿論壓力，他也再度澄清：「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編，但這筆錢我出門前就說我要自己出了請媒體朋友不要誤解了。」而丁為避免外界誤解，晚間再下一次訂單，取代原訂單。

對此，網友在PTT論壇發表文章《以後進牛肉麵店第一件事是？》寫道：「由於也不知道是否本土牛或是萊牛？進牛肉麵店第一件事是不是，先土下座痛哭說我不要吃萊牛？這時老闆應該會動之以情，拿本土牛認真做事！可行否！」

文章一出，討論熱烈，有網友諷刺進牛肉麵店第一件事必須「報統編」、「報公帳」；其他網友則紛紛留言：「老闆會說好，然後給你萊豬麵」、「先看老闆有沒有黨證」、「問老闆可不可以改萊豬」、「一般人根本不會管這麼多吧 地溝油都沒在看了」、「改吃素」。

(中時新聞網)