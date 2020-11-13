新台幣兌美元急升，且新產品初期良率有待提升，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)第3季稅後盈餘10.52億元，季增1.13倍，但年減19.2%，為單季歷史次高，單季每股盈餘為9.44元，累計前3季每股盈餘為18.47元，由於蘋果iPhone新機銷售狀況不錯，玉晶光可望迎接史上最旺的第4季，如無意外，有機會超越第3季的歷史新高。

傳統旺季來臨，且蘋果新機iPhone 12拉貨啟動，讓玉晶光第3季合併營收攀高至51.87億元，季增67.92%，年增2.57%，創下單季歷史新高，營業毛利為21.94億元，受到舊產品降價及新產品初期良率有待提升等因素影響，單季合併毛利率為42.3%，季減0.55個百分點，年減6.97個百分點，加上匯兌損失約7000萬元，單季稅後盈餘為10.52億元，季增1.13倍，但年減19.2%，單季每股盈餘為9.44元，累計前3季合併營收109.75億元，年增32.8%，營業毛利為46.95億元，合併毛利率42.78%，年減2.52個百分點，稅後盈餘20.57億元，年增35%，每股盈餘為18.47元。

10月因逢大陸十一長假，，廠區未全線加班生產，導致產出減少，玉晶光10月合併營收為16億5397萬8000元，月減11.08%，但年成長12.63%；累計1到10月合併營收為126億2396萬9000元，較去年同期增加為29.8%。

不過，蘋果iPhone 12上市後銷售狀況不錯，且11月及12月工廠生產正常，對玉晶光來說，第4季可望是歷年最旺的第4季，玉晶光表示，10月營收是第4季低點，將力拼本季營收優於上季，在需求旺盛及良率可望改善下，第4季毛利率可望優化。

(時報資訊)