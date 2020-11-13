【1】天龍國公設比 衝破35％天花板

由於「雨遮不計坪、不計價」正式實施，加上房市買氣活絡，今年台北市、新北市預售新屋平均公設比來到34年來新高點，尤其天龍國台北市更直接突破35％的「天花板」。住展雜誌研發長何世昌表示，雙北市新案平均公設比持續飆高，與近期輿論討論的「實坪制」方向大相逕庭。

【2】特斯拉招手和碩將赴美設廠

和碩拋出震撼彈！執行長廖賜政表示，為因應客戶需求，正評估赴美設廠，此言一出震驚四座，市場人士指出，除了蘋果這個和碩既有的客戶之外，特斯拉可能也是助推和碩赴美投資的另一大力量。

【3】Q3財報公布倒數 11檔庫藏股護盤

12日台股指數創高後拉回，11月以來盤勢震盪攻堅行情，但仍有錸寶（8104）等11家陸續新實施庫藏股，當日多檔呈現抗跌表現，隨下周一Q3財報公布倒數，庫藏股可望持續增溫。

【4】費時八年… RCEP將完成簽署

費時八年談判，範圍涵蓋15國的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）即將誕生。東協一系列峰會於12日正式登場，預定在15日由東協十國與中、日、韓、紐、澳等五國領袖簽署RCEP，屆時RCEP將成為全球最多人口、最大經濟規模，以及貿易總額僅次歐盟的超級自貿區。

【5】共和黨參院過半 只差一席

繼北卡之後，阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文確定成功連任，使得共和黨在參院的總席次已來到50席，不過參院的掌控權要等到明年元月初喬治亞州的第二輪決選才能見分曉，共和黨只要再奪下一席便將阻斷民主黨全面執政的美夢，也將影響拜登的施政計畫。

(中時新聞網)