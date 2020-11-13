美國總統川普可能特赦自己和盟友

美國總統川普至今仍拒絕承認敗選，可是一旦他認輸，趁離開白宮前快馬加鞭特赦，很可能就會竄升成為他的第一要務。

據CNN新聞網12日報導，川普在走出白宮大門前，可能會運用廣泛的特赦大權，赦免競選夥伴，家庭成員，甚至他自己，以設法解決法律問題。雖然現任和前任川普政府官員都說，由於川普忙著進行選舉訴訟，幾乎沒有準備特赦的跡象。

不過，報導指出，從這3年來他的推文可以看出，特赦的對象可能是司法部「通俄門」前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查的主要目標。或許日漸逼近的最大問題在於，川普會不會考慮特赦自己。紐約州正在調查他的事業和財務，一旦他卸任後，聯邦調查人員也可能密切調查他。

事實上，前幕僚透露，從2017年起，川普就一直在問幕僚，他能不能自我特赦。而一名白宮前官員說，川普不但問了特赦自我、赦免家人，還問了能不能預先採取行動，特赦未來可能被起訴人員的問題。「而他一了解狀況後，滿腦子想的都是特赦權，」這名前官員說，「我一直都認為，他也很喜歡它，因為這是施惠幫人忙的方式之一。」

然而，川普的特赦只能在聯邦罪刑上奏效，但在紐約州首席檢察官和曼哈頓地方法院檢察官調查川普集團（Trump Organization）時，卻保不了他或家人。至於川普會不會真的考慮自我特赦，前幕僚則是意見分歧。有些人認為，這幾乎是確定的，但也有人認為不太可能，因為這麼做就意味著他有罪。

(中時新聞網)