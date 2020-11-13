從未有過性行為，女友卻懷孕了！一名網友分享，和女友交往11年從未有過性行為，最多也只有擁抱和親吻，但女友卻突然懷孕，讓他崩潰發文求助，引發網友討論，放生吧！你不只頭頂綠綠的，還是工具人。

網友在臉書社團《靠北女友my girl》分享，與女友交往11年，由於對方的宗教信仰，因此最多都只有抱她或親她而已，連在外面過夜也都沒怎樣，只會一起洗澡。周日的時候問女友怎麼來沒有來生理期，對方才驚覺不對，去婦產科驗孕檢查。

該名網友指出，檢查結果出來竟是懷孕兩個多月了，詢問女友孩子是誰的，卻得到「是網友的」這個回應，且對方睡了她之後就封鎖她。原PO很崩潰求助網友，他該怎麼辦才好？女友寧願跟網友上床，最後還弄到懷孕。

該網友也說，得知女友懷孕之後，便向對方爸媽攤牌，並承諾「可以娶你的女兒，但是不會養這孩子，趁肚子還小的時候拿掉，她可以當作是在任兩人認識之前有的」，但若是要生下來，就看對方的爸媽要如何交代。

超扯的情節引發網友討論，「如果你這11年有跟別的女人過就算了，沒有的話就放生吧」、「放生，你除了頭頂綠綠的，也是工具人代表」、「你真的很正直大愛也許11年感情真的不是說捨就能捨，大家為你感到不值呀太傻了」、「你真的是世界奇葩的傻男人。有辦法忍到如此」、「還沒結婚就有綠光，結婚後老婆變螢光」。

(中時新聞網)