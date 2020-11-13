何猷君幫何超蓮打廣告。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

25歲澳門賭王何鴻燊四房之子何猷君是人生勝利組，去年一口氣當人夫並晉升當爸，閃娶大陸超模奚夢瑤。最近夫妻倆上節目人氣大漲，接受陸媒專訪，被問到神秘的賭王家錢都是誰在管？何猷君脫口說：「家族辦公室」，下秒尷尬笑說是祕密，不方便說太多。

何鴻燊今年5月病逝，先前坐擁4妻的他，過世之後家人的互動和財產分配便成為外界矚目焦點，何猷君先是開砲嗆網友，澄清去年生兒子不是為了爭產，是為了讓父親開心，意外爆出賭王：「多次為了成績不好的小孩捐錢給牛津，多次出面跟學校溝通嘗試把小孩硬推進去。」

外界將買學位矛頭指向三房子女，「最美千金」何超蓮不久被發現取消關注何猷君IG，引來外界聯想，但不久後何超蓮又重新關注何猷君的IG，何猷君昨(12日)還發文替何超蓮的牛肉麵打廣告，同父異母的兩人上演絕地大和解。

最近何猷君和奚夢瑤接受《騰訊娛樂》專訪，透露兩人之間多半是何猷君做主，至於財政大權是由家族辦公室掌控，但直言：「我們也不能說太多」。港媒先前報導，賭王生前便成立家族基金，4房子女17人都是受益人，也有投票權，每位子女固定可從公用基金中領出生活費，金額由投票人決定。

(中時新聞網)