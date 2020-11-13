《店頭市場》全宇昕申請上櫃 通過審議 08:342020/11/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過全宇昕科技公司(6651)申請上櫃案。 全宇昕科技公司主要係從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商係玉山證券及第一金證券；全宇昕科技公司108年營業收入為10億1038萬元，稅後盈餘為9333萬5000元，每股盈餘為3.55元；109年上半年營業收入為5億2786萬7000元，稅後盈餘為4445萬7000元，每股盈餘為1.69元。 (時報資訊) #全宇昕 #全宇昕科技 #營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》雅茗Q3獲利強彈 前3季轉虧為盈 07:442020/11/13 財經 台中公益分行設家族理財室 國泰世華銀行 進駐勤美草悟道商圈 04:102020/11/13 全球財經 政府指沒授權書 林全爆內幕：吃我豆腐 04:092020/11/13 生活新聞 瑞軒本季營運拚續成長 04:102020/11/13 證券．權證 5G、AI、互聯網、大數據 投資主流 04:102020/11/13 投資理財 雙11加持 網家樂觀Q4業績 04:102020/11/13 產業．科技 智邦、泰碩帶量攻堅 認購夯 04:102020/11/13 證券．權證 林全上火線 揭東洋代理疫苗真相 04:102020/11/13 產業．科技 京城集團砸60億 買台南萬坪土地 04:102020/11/13 產業．科技 拜登施政成敗 取決喬州參院席次 04:092020/11/13 國際大事 財經熱門新聞 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 1分鐘讀財經》扯爆！買房公設比破天花板 天龍國竟衝上47％ - 財經 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉招手和碩將赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 天龍國公設比 衝破35％天花板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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