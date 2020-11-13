數字(5287)公布第3季財報，單季合併營收4.01億元，季增4.91％，年增4.41％，營業淨利1.94億元，季減1.98％，年減2.63％，歸屬於母公司稅後淨利1.66億元，季減3.24％，年減0.26％，每股稅後盈餘3.91元；前3季合併營收11.40億元，年增3.22％，營業淨利5.69億元，年增4.04％，歸屬於母公司稅後淨利4.9億元，年增6.58％，每股稅後盈餘11.51元。

數字受惠台灣疫情趨緩可控，房市、車市需求增加，推升第3季591房屋交易及8891汽車交易持續穩健成長，其中591房屋交易7、8月單月營收連續兩個月創高。前3季各平台營收比重，591房屋交易營收佔比62％，8591寶物交易營收佔比23％，8891汽車交易營收佔比8％，518人力銀行營收佔比7％。

數字持續養成新創平台，結婚吧因上半年受到疫情干擾，婚宴需求遞延，目前台灣婚宴場地、婚紗、攝影等需求持續成長，看好明年婚市商機可高達800億元，結婚吧首次與五星級飯店「晶華酒店」合作，即日起至12/9舉辦全台唯一的線上婚禮採購週年慶「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」，新人可在結婚吧平台獨家預定晶華酒店婚宴優惠方案。

第4季各車廠推出行銷活動，購車需求持續加溫，可望推升8891營收成長，加上591及8591穩健成長，結婚吧搶攻年底結婚商機，加上疫後零工經濟，增加小雞上工及Tasker出任務的需求，可望將陸續成為公司營運成長新引擎。

(時報資訊)