電商雙11活動火熱，富邦媒(8454)旗下通路momo購物網及東森(2614)集團東森購物銷售同步衝出佳績，其中momo購物網11日當天銷售額突破30億元，創下歷年雙11新高，東森購物11日業績衝破4億元，年成長達52%。

新冠肺炎疫情帶旺宅經濟，momo購物網及東森購物今年前3季獲利表現亮眼，面對電商盛事-雙11，兩大電商卯起來推出各項促銷衝高業績，戰果豐碩，其中momo購物網統計，全天網站造訪人次，共湧入超過千萬人次，較平日成長3倍，11日當日銷售額破新台幣30億元，累計自活動起跑至11日業績較去年同期成長逾50%，雙雙突破歷年雙11新高，其中來自行動端的業績佔比達80%，《雙11超狂購物節》各項數據皆再創新紀綠。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%，由於雙11銷售衝出佳績，可望推升11月營收。

東森購物「11.11爽購節」11日全通路流量突破480萬人次(不含APP)，較去年322萬人次增加1.5倍，創下歷年新高，結算11日業績，全通路總銷金額成功突破4億元，不僅創單一檔期新高紀錄，與去年雙11業績2.6億元相較，亦大幅成長52%，11日網路平台ETMall業績較平日成長20倍以上，截至12日中午為止，本周全通路業績更突破6.7億元！

值得一提的是，東森購物「11.11爽購節」大方灑出上百萬元東森幣，成功吸引新會員註冊，東森購物新會員人數較平日成長5倍！

東森購物10月合併營收21.17億元、年增16%，獲利1.4億元、年增106%，累計前10月合併營收達196.59億元，獲利11.21億元、年增177%，每股盈餘達11元，再創歷史新高。

東森集團總裁暨東森購物董事長王令麟表示，下半年進入電商旺季，雙11、雙12雙引擎帶動下，營收可再創歷史新高，全年EPS有望超過13元！

(時報資訊)