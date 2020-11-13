美國總統川普一再指控民主黨總統當選人拜登是靠選舉舞弊與非法投票勝選，並在全美多處提出選舉訴訟，即使接連失利仍堅稱自己勝選。不過，美中央情報局前局長布瑞南表示，川普在卸任前可能會大爆發，此時他手中握有總統大權非常令人擔憂，並呼籲副總統彭斯與內閣啟動憲法第25修正案，剝奪川普的總統權力。

美中央情報局前局長布瑞南表示，川普在卸任前可能會大爆發，此時他手中握有總統大權非常令人擔憂，呼籲副總統彭斯與內閣啟動憲法第25修正案，剝奪川普的總統權力。

布瑞南（John Brennan）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，連任失利後的川普變得難以預測，他非常關切川普最後任內的70多天內會幹出什麼事情來，「他可能發起某種軍事行動？他是否會釋放實質上威脅國家安全與利益的資訊」？布瑞南表示，如果彭斯與內閣團隊有一絲剛毅、骨氣與愛國心，他們應該認真考慮啟動憲法第25條修正案，將川普趕出去。

就在川普明顯輸了大選之後，包括他的兒子小唐納川普等支持者，建議總統在卸任前「應該公開一切機密」，而川普又炒了國防部長艾斯培（Mark Esper）。布瑞南認為，川普之所以要艾斯培走人，恐是他早已多次反對川普要求，若只是因為不聽川普的話或執行他的命令而遭炒魷魚，誰又會知道他的繼任、代理國防部長米勒（Chris Miller）會面臨川普什麼樣要求，那些要求恐怕是與美國國家安全與利益違背的。

布瑞南強調，雖然川普只剩70多天，也可以造成很多傷害，如果彭斯與幕僚有點骨氣，就應該動用憲法第25修正案，把川普趕出白宮。根據《紐約時報》報導，美國憲法第25修正案的第四款，也就是彭斯與大多數內閣成員向參議院議長與眾議院議長提供書面聲明，稱川普「無法履行其職務的權力和職責」，這將即刻剝奪川普的權力，並使彭斯成為代總統。

不過，第25修正案允許川普發出自己的書面聲明，稱他實際上能夠履行其職責。這將即刻讓他恢復職責，除非彭斯和內閣在4天內向國會領導人發出另一份聲明，重申他們的擔憂，屆時彭斯將再次擔任代總統。

(中時新聞網)