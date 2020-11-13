晶圓代工龍頭廠台積電證實已發內部公告，明年起展開史上最大幅度結構性調薪，平均幅度約20%，以利招募、留住人才，也有人預期可望帶動業界集體跟進。根據10月公布、《富比士》(Forbes)全球最佳雇主排名，台積電僅列第692名，在臺灣也只排第10。

由於在先進製程大幅領先競爭對手，台積電產能持續滿載，9月又受益於華為在被美制裁前拉貨急單，今年前3季累計營收約9777.22億元，與去年同期相比增幅達29.9%，稅後純益3751.19 億元，年增 63.6%，每股稅後純益14.47元。市場預估，今年度全年可望賺２個股本。

據台積電企業社會責任報告書，台積電去年全球員工總體薪酬(底薪、年終獎金、分紅)中位數約163萬元，平均整體薪酬則約相當26個本薪，月薪平均是臺灣基本工資3倍。另據人力市場調查報告，台積電台灣整體薪酬處於業界前10%，其餘區域整體薪酬位在業界前25%。

台積電每年調薪幅度通常約3%至5%，從上次大調15%算起，已超過10年未大幅結構調薪。舉例來說，大學畢業起薪若為3.8萬元，將提高到4.56萬元；碩士畢業起薪若為4.5萬元，薪水提高到5.4萬元。

儘管大幅調薪令人羨慕，但分紅似乎才是台積電員工更主要收入，去年平均每人近103萬元，以新進碩士畢業工程師為例，除12個月本薪、2個月年終獎金，另有約17個月現金獎金及酬勞，整體薪酬達31個月本薪，相當於54.84%薪酬來自分紅。

今年台積電徵才人數目標是史上最高8千人，除攬才外，近年屢遭陸廠挖角可能也讓「護國神山」警惕，才祭出最大幅度結構性調薪。不過，也傳出調高員工薪資同時，分紅可能依獲利提撥比例調降，整體人事支出預期不會增加太多。

(中時新聞網)