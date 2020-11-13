全球最大半導體設備與服務供應商應用材料（Applied Materials）上季業績優於市場預期，周四盤後股價上揚2%，報71.15美元。

應材公布，第四財季（截至10月25日）營收為46.9億美元，超出分析師預測均值46億美元。半導體系統部門營收30.7億美元，亦優於市場預期。經調整後每股盈餘為1.25美元，優於分析師預估的1.17美元。

2020財年全年營收為172億美元，毛利率為45.1%，經調整後每股盈餘為4.17美元。

執行長Gary Dickerson表示，應材以創下新高記錄的第四財季業績結束了2020年度，對我們半導體系統與服務的需求仍然非常強勁。應材未來的機會從未像現在這麼好，強大的科技趨勢逐漸成形，我們在加快客戶的技術發展路線圖與超越市場表現上處於獨特的位置。

展望2021財年第一季，應材預期淨營收約為49.5億美元加減2億美元，經調整後每股盈餘預估介於1.20～1.32美元。

(時報資訊)