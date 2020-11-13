民進黨政府開放進口萊豬，一直無法說服民眾。綠營常用聲東擊西法辯解，以吃美牛沒事所以萊豬也安全無虞，終於這套手法踢到鐵板了。行政院發言人丁怡銘昨（12日）開記者會稱台北市冠軍牛肉麵店家使用萊牛犯錯，後來賠罪下訂牛肉麵又用行政院統編，回應方式令人搖頭。台大教授李茂生看不下去，直言「找有腦袋瓜的人當官，真的有這麼困難嗎？」

李茂生今在臉書上發文說，政府開放進口萊豬，民眾反彈。許多地方政府表示絕對不准販賣，而多處中央單位亦表示不使用萊豬。行政院發言人強調臺北市第一名牛肉麵用萊牛，大家吃了也沒事。卻遭冠軍的牛肉麵店爆氣提出證明，說明該店沒使用萊牛。後來行政院發言人向麵店道歉，並訂百碗牛肉麵，以表誠意。被發覺購買牛肉麵的發票打上統編，費用會由全民買單。發言人公開澄清，會自行支付這筆費用。

李茂生描述完此事來龍去脈，用67字總結他個人的看法。他提到，發言人除了蠢以外，他只能說「欲蓋彌彰」真的是至理名言。最後他還譏諷政府的用人水準，「找有腦袋瓜的人當官，真的有這麼困難嗎？直接道歉，說自己張冠李戴有錯，真的有這麼困難嗎？」

行政院發言人大凸槌，底下紛紛網友留言，「政府官員亂了手腳，被平民百姓看破手腳⋯」、「當官不能有自己的想法，有智商的不能當官，只有聽話的奴才才能上去」、「公關災難加說謊政客，無法取信於民的政府。」、「想看到政治人物為政策道歉好難」、「已經習慣厚臉皮了」、「對於傲慢政府，就是那麼困難」、「有呀！上次不是還有個把辦公室當休息旅館…」、「打柯文哲打到自爆」。

(中時新聞網)