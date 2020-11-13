Touch Taiwan今年受到COVID-19疫情影響，實體展延至2021年4月21至23日舉行。目前全球顯示產業正處於轉型發展階段，新型顯示技術迅速佔領市場，帶來許多跨界融合的機會，整個商業模式正在改變，為推動台灣智慧顯示生活與應用產業，近年來Touch Taiwan已逐漸轉往應用面與整合方向邁進，雖然顯示器產品與技術仍是Touch Taiwan展覽重點之一，但隨著廠商於近年面臨顯示產業的轉型和升級，未來將帶動智慧顯示解決方案供應鏈的形成，結合更多元的智慧生活應用，包括智慧交通、智慧製造、智慧零售、智慧醫療等，並牽動相關零組件的消長變化。

而展會中備受關注的Mini / Micro LED題材，2020年雖因COVID-19疫情影響衝擊整體經濟，但市場仍看好未來 5 年內新世代 Mini/Micro LED 產品開發，許多廠商紛紛投入尋找下一波商機，更吸引三星、蘋果、Facebook、Google、LG、Sony等品牌大廠搶進Mini / Micro LED商機，帶動整體相關供應鏈跟進。今、明兩年台廠在Mini / Micro LED產品線布建會更廣，由於現在技術到了商業化的時間，許多廠商表示會加大力道，2021年將會推出更多產品。市場預估Micro LED 2024年產值將達42億美元將會開啟一個新的應用、新的商業模式機會，因此，Mini / Micro LED關鍵技術與應用也是本次展覽聚焦項目之一。

研調TrendForce指出，預估五年內Mini LED應用其滲透率將上看18％。由於 Micro LED 具有高亮度、省電及可做出微型化的模組，將成為顯示技術的新主流，未來將可廣泛應用於汽機車、影視娛樂、遊戲、健康醫療、PC、穿戴等，高階電視以及大型商用顯示螢幕等利基型產品進入市場，未來則有機會慢慢滲透到中尺寸的平板、筆電與桌上型顯示器發展。

而台廠也紛紛加速跨域合作力道，共建產業鏈模式，例如日前晶電與隆達宣布合組新公司「富采投控」，聯手搶食 Micro LED 及 Mini LED 訂單 ，透過上、下游供應鏈的結盟整合，期望未來能達到強強互補、再創新局的雙贏模式。彩晶日前也宣布買下和鑫在南科的閒置廠房，將用以發展Mini/MicroLED技術，預計跨入中小尺寸 Mini LED 面板之穿戴、Pad、NB 及車載等產品，並加以布局 Micro LED 市場，重建台灣供應鏈競爭力。

Touch Taiwan 2021 「Mini / Micro LED專區」針對Mini / Micro LED產品/解決方案/LED微晶粒製造/磊晶技術/巨量移轉/檢測/修補與缺陷管理/驅動與控制晶片與補償解決方案/微組裝設備與材料/點膠設備與材料/貼合設備與材料/覆晶/固晶/固化設備與材料/小間距LED顯示牆等展示項目一同邀請廠商展示Mini / Micro LED 關鍵技術及應用，讓有興趣的買主能夠進行一次性採購。

展覽期間亦將舉辦「2021國際Micro LED Display產業高峰論壇 」邀請海內外知名廠商，分享Mini/Micro LED未來的關鍵技術及應用在智慧移動、智慧育樂、智慧醫療和智慧零售這四大領域創造的產業新價值。Touch Taiwan透過善用台灣在科技產業鏈的優勢，連結技術、設備、材料、產品應用來打造Mini/Micro LED產品與應用，以加速顯示產業發展，帶動眼球革命的新視界。

(工商 )