行政院長蘇貞昌。（圖為中時新聞網Youtube）

蘇貞昌立法院會前聯訪

行政院發言人丁怡銘昨公開指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺肉品，引來業者怒控造假後旋即以錄影方式道歉。面對國家最高機關發言人散佈假消息，是否需引咎請辭？行政院長蘇貞昌今力挺丁怡銘，強調「發言人是很辛苦的工作，他做得很好，年輕人也像任何人一樣也會犯錯，知過能改善莫大焉。」

為合理化政府開放含有萊克多巴胺(瘦肉精)的美國豬肉進口，行政院發言人丁怡銘昨天召開記者會，公開指控台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」，就是使用含有萊劑的牛肉。對此，業者出面提出檢驗報告自清，反駁使用萊劑牛的說法，並要行政院不要政治操作；丁怡銘隨後則以錄影方式致歉。

面對行政院發言人散佈假訊息，國民黨昨要求丁怡銘必須即刻下台，且行政部門也依照往例以涉嫌違反《社會秩序維護法》送辦。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前力挺子弟兵，他強調，丁發言人在第一時間已經道歉，並親向店家當面，店家也接受了，大家不用再把事情上綱。

蘇貞昌更說，發言人是很辛苦的工作，丁怡銘做得很好，年輕人也像任何人一樣也會犯錯，知過能改，善莫大焉。

「希望大家團結一心！」蘇貞昌強調，昨天丁怡銘是要說明只要符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這個很不該，既然已經誠意道歉，店家也接受了，「我們覺得很不好意思，確實我平常也很喜歡吃麵，有機會我也來吃看看。」

事件源起是台北市長柯文哲昨親赴行政院會建言，呼籲政府要明白標示含萊劑美豬。未料，政院卻「有備而來」，在網路上抓取梗圖，斗大的標題「2020台北市牛肉麵節冠軍，用的就是萊劑美牛」，反將柯文哲一軍，還把無辜的牛肉麵小店家捲入。

丁怡銘此話一出，令所有牛肉麵店錯愕。北市牛肉麵協會理事長鄭正中表示，因政治因素把今年的冠軍業者抹黑，影響到小老百姓的聲譽，行政院應道歉。丁也於昨傍晚道歉並重下訂單買百碗牛肉麵，卻有眼尖網友卻發現發票有打政院統編，質疑丁要用公帑核銷，大火愈燒愈旺。

丁怡銘被迫再次澄清，強調是政院祕書代訂，同仁習慣開統編，這筆錢一定自己出。以平息眾怒。

(中時新聞網)