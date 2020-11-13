美國總統川普將在明年1月20日卸任，但川普至今不承認敗選並宣稱將全面展開法律大戰。成功大學政治學系教授周志杰表示，在這最後70天川普要靠訴訟反敗為勝很難，只能靠不斷對外生事來煽動民粹、創造舞台，最怕就是拿台灣來祭旗；中共十九屆五中全會閉幕時提出「祖國統一」，目的就在警告台灣，這段期間不要對美國「拿香跟著拜」，否則一旦激怒大陸，就算維持戰略定力也是有限度的。

周志杰接受香港媒體《中評社》專訪指出，美國總統大選基本上已無變數，確定由民主黨候選人拜登勝出，但面對不承認敗選的川普，美國與相關國家恐將面臨「史上最混亂的70天」。

周志杰直言，川普想靠法律訴訟翻轉大選結果，其機率微乎其微，因為這必須有大規模組織性、系統性、預謀性的選舉舞弊確實證據，但外界普遍都認為沒有；那川普目前僅剩下煽動民粹，讓美國陷入行政與憲政危機，好創造由川普繼續掌管美國的藉口，例如美國的生存出現重大威脅等，因此他可能想藉激怒中國逼他們出手，為自己創造立足點。

對於川普在最後的70天可能採取的動作，周志杰分析，與法律戰相比台海是川普最好發揮的空間，就怕拿台灣來祭旗，例如在卸任前自親訪台或美軍艦停靠台灣；中國雖維持戰略定力卻也是有限度的，這點從中共十九屆五中全會閉幕時提出「祖國統一」就可看出，其目的就在警告台灣這段期間不要「拿香跟著拜」，即便美國對台施予再大的壓力。

(中時新聞網)