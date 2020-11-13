台北市張姓女子婚後遭婆婆長期霸凌，在臉書控訴「我的婆婆殺了我」後選擇輕生；她生前曾向丈夫說和婆婆吵架，「我講什麼你媽都聽不進去，我不管了！」丈夫雖回應會回家處理；但張女的父親痛訴，女婿得知後完全沒有做保護措施，也沒通知娘家，他要看女兒遺物還需要立借據，埋怨親家隱瞞輕生消息。

張女8月9日在臉書發文「我的婆婆殺了我」，表示結婚幾年每天都過得膽戰心驚、天天看人臉色、被當垃圾，「活著真的很累，不是想死，是活不了了」、「謝謝指教，我不在就好了」、「永遠不見，我解脫了」；她選擇輕生後，娘家人竟被瞞在鼓裡，娘家後指控夫家隱瞞過世消息、想刪掉公開的遺書。

張女遭婆婆霸凌後輕生，張女的父親痛訴親家完全沒告知，張女丈夫也沒有積極作為。（圖／翻攝自張女臉書）

張女在輕生當晚曾用臉書訊息和丈夫說，她和婆婆吵架了，婆婆說她一直欺負丈夫，「我不想講什麼了！反正講什麼她都聽不進去，我不管了」，丈夫則回應不要生氣，他會回去處理，要她先冷靜一下、不要再辯太多東西。張女的爸爸表示，當晚女婿明知張女情緒低落，卻未告知他們予以安慰，當天還讓她一個人睡在小房間內，根本沒有做保護措施。

張女父親說，檢察官相驗大體時詢問女婿，事發當晚張女有沒有異常？女婿說有說要自殺，檢察官接著問「那你有做什麼事？」結果女婿竟保持沉默沒有說話；他說案發後想到女婿家看看女兒遺書或日記，結果女婿竟說女兒的東西已由他們繼承，屬於私人物品，甚至想拿回彰女生前使用的手機，還必須寫「借據」才能借回家。

張女父親說，辦完女兒後事後，女婿竟說以後雙方的連絡，全交由委任律師處理，完全斷絕與他們與婆家的直接對話，甚至連外孫也難以見面，「這做法不是很絕情嗎 ？」認為張女的婆家欠他們家一個交代。

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