顯示器代工廠瑞軒（2489）第三季營收攀升，本業虧損縮小，再加上業外收益挹注，稅後淨利達2.5億元，每股盈餘0.3元，前三季也轉虧為盈，每股盈餘0.13元。第四季主要產品線包括電視、以及電腦週邊出貨續強，日本陪伴型機器人市場加速發酵，今年出貨量大幅彈升，本季營收獲利可望持續成長。

瑞軒第三季合併營收為45.86億元，營業毛利為3.59億元，營業損失7,890萬元元，稅前淨利為2.9億元，稅後淨利2.5億元，每股稅後盈餘為0.30元。瑞軒前三季累計合併營收115.82億元，年增5.11％，累計稅後淨利1.16億元，獲利 轉虧為盈，累計每股稅後盈餘為0.13元。

隨著年底電視銷售傳統旺季來臨，品牌電視及電競顯示器訂單需求強勁，第三季出貨達120萬台，較去年同期成長3成，而滑鼠、Webcam等電腦周邊商品第三季出貨量近300萬個，較上季增幅4成，較往年則增長數倍。

瑞軒表示，因COVID-19疫情之衝擊，全球商業模式與生活樣貌改變，宅經濟帶動科技產品衍生應用，日本陪伴型機器人市場加速發酵，今年出貨量大幅彈升，除一般家庭式消費者，照護機構等場所亦為銷售潛力市場。電腦及周邊產 品備貨潮未見趨緩，加上上半年電視品牌廠遞延出貨效應，第四季整體營運將持續增長。

(工商 )