力達-KY(4552)第3季高毛利產品銷售成長及螺桿主機自製發揮成本效益，毛利率回升到21.1％，第3季每股盈餘0.88元，累計前3季每股盈餘1.46元。

力達-KY第3季營收為14.19億元，季增36.7％、年增3.0％；營業毛利為3億元，季增40.0％、年增6.0％，毛利率為21.1％，分別優於上季及去年同期20.6％、20.5％；營業利益為1.43億元，營利率為10.1％；稅後淨利為1.02億元，年增5.1％，季減4.3％，淨利率為7.2％，每股盈餘0.88元，每股淨值為43元。

累計前3季營收為30.2億元，營業毛利為6.07億元，營業利益為2.54億元，稅後淨利1.7億元，每股盈餘1.46元。

第3季產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔27.5％、56％及13.7％，其中兩級壓縮變頻及E系列比重持續增加，銷售額皆較上季增長超過4成，公司亦樂觀看好新產品低壓變頻螺桿機的日後表現。螺桿主機持續力拚年底前滿足整體螺桿7成自製率，提升毛利水準。

多場國際大型工業展覽因疫情皆延後至下半年舉行，力達-KY在11月初參展完ComVac ASIA 2020上海國際壓縮機及設備展覽會，積極多樣化高階螺桿的推廣腳步，也樂觀看待各生產製造行業的復甦。

(時報資訊)