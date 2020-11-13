台船(2208)取得海巡署「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」，其中，第3艘巡防艇PP-10070正式交船，台船董事長鄭文隆表示，該艘巡防艇即將加入淡水分隊巡防團隊，這艘船在107年12月12日開工，108年12月2日安放龍骨，109年6月23日舉行下水典禮，由台船基隆廠建造完成。

海巡署委託建造15艘100噸巡防救難艇，15艘巡防救難艇，全案預計在112年全部完工。前2艘PP-10068(船廠編號1139)和PP-10069(船廠編號1140)已分別在今年的4月及7月提前完工交船。

該型艦艇參考現有同型艇設計為基礎，在既有經費下，台船改採用優規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬(約2,160公里)，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船配合「國艦國造」政策，建造對於海巡署與海軍建造作戰性能優異艦艇國家政策，目前除100T系列船外，尚有海巡署委建4000T及1000T巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，提供最大後勤維修能量。

(時報資訊)