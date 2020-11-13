蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini今日正式開賣，電信商除了亞太電信之外，都沒有特別舉辦上市活動，但是在Apple Store仍舊開放線上預購的消費者可以預約取貨，對比信義區電信門市門可羅雀的情況來說，Apple Store信義A13店內可說是人潮洶湧，買氣熱烈！

因應iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini開賣，Apple Store信義A13店內佈置也改換一新，原本僅陳列iPhone 12 Pro以及iPhone 12的展示桌，也都全面換上iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini，消費者在同一個展示桌上就能一次比較、體驗四款iPhone 12機種的所有顏色與持握手感。同時也有展示桌將四款機種排列在一起，並且加上各機種的顏色等資訊，便於使用者比較。

最完整iPhone 12可以在店內體驗。（黃慧雯攝）
最完整iPhone 12可以在店內體驗。（黃慧雯攝）
蘋果也將四款iPhone 12系列同時陳列在一起，便於比較。（黃慧雯攝）
蘋果也將四款iPhone 12系列同時陳列在一起，便於比較。（黃慧雯攝）

當然來到Apple Store走一趟的收穫不僅於此，你還可以在Apple Store信義A13的B1配件曾，找到蘋果推出的20W充電器、還有MagSafe全系列的保護殼、皮革卡套，都可以在場體驗。根據記者實地見證，MagSafe保護殼配件位置，可說是今日店內人高最高之處。消費者雖然無法在台灣官網體驗iPhone 12 Studio的功能，配對各樣顏色的MagSafe配件再進行選購，但是來到Apple Store信義A13也可以親自配對各顏色配件，選出最為亮眼的搭配再帶回家。

Apple Store信義A13的配件牆可以讓你任意搭配MagSafe配件。（黃慧雯攝）
Apple Store信義A13的配件牆可以讓你任意搭配MagSafe配件。（黃慧雯攝）
Apple Store信義A13店內當然有販售最新的20W充電器，不僅可為iPhone 12 系列快速充電，也可以讓MagSafe充電器（目前台灣尚未開賣）發揮完整的15W充電功率。（黃慧雯攝）
Apple Store信義A13店內當然有販售最新的20W充電器，不僅可為iPhone 12 系列快速充電，也可以讓MagSafe充電器（目前台灣尚未開賣）發揮完整的15W充電功率。（黃慧雯攝）

想體驗iPhone 12系列？來Apple Store可以一併看看最新上市的第4代iPad Air、第8代iPad。（黃慧雯攝）
想體驗iPhone 12系列？來Apple Store可以一併看看最新上市的第4代iPad Air、第8代iPad。（黃慧雯攝）

除此之外，Apple Store信義A13也包含最新上市的第4代iPad Air、第8代iPad，究竟推出全新藍色、綠色（共五色）的iPad Air搭配起第二代Apple Pencil是怎樣的體驗，你可以在Apple Store完整感受。

果粉別忘記 入手iPhone 12有送Apple TV＋／Arcade免費體驗
[開箱]iPhone 12 mini紅色 小巧輕巧單手操作超順
[開箱]超人氣iPhone 12 Pro Max太平洋藍 上手就是潮

(科技)

#iPhone 12 mini # iPhone 12 Pro Max #Apple Store