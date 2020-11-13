蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini今日正式開賣，電信商除了亞太電信之外，都沒有特別舉辦上市活動，但是在Apple Store仍舊開放線上預購的消費者可以預約取貨，對比信義區電信門市門可羅雀的情況來說，Apple Store信義A13店內可說是人潮洶湧，買氣熱烈！

因應iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini開賣，Apple Store信義A13店內佈置也改換一新，原本僅陳列iPhone 12 Pro以及iPhone 12的展示桌，也都全面換上iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini，消費者在同一個展示桌上就能一次比較、體驗四款iPhone 12機種的所有顏色與持握手感。同時也有展示桌將四款機種排列在一起，並且加上各機種的顏色等資訊，便於使用者比較。

最完整iPhone 12可以在店內體驗。（黃慧雯攝）

蘋果也將四款iPhone 12系列同時陳列在一起，便於比較。（黃慧雯攝）

當然來到Apple Store走一趟的收穫不僅於此，你還可以在Apple Store信義A13的B1配件曾，找到蘋果推出的20W充電器、還有MagSafe全系列的保護殼、皮革卡套，都可以在場體驗。根據記者實地見證，MagSafe保護殼配件位置，可說是今日店內人高最高之處。消費者雖然無法在台灣官網體驗iPhone 12 Studio的功能，配對各樣顏色的MagSafe配件再進行選購，但是來到Apple Store信義A13也可以親自配對各顏色配件，選出最為亮眼的搭配再帶回家。

Apple Store信義A13的配件牆可以讓你任意搭配MagSafe配件。（黃慧雯攝）

Apple Store信義A13店內當然有販售最新的20W充電器，不僅可為iPhone 12 系列快速充電，也可以讓MagSafe充電器（目前台灣尚未開賣）發揮完整的15W充電功率。（黃慧雯攝）

想體驗iPhone 12系列？來Apple Store可以一併看看最新上市的第4代iPad Air、第8代iPad。（黃慧雯攝）

除此之外，Apple Store信義A13也包含最新上市的第4代iPad Air、第8代iPad，究竟推出全新藍色、綠色（共五色）的iPad Air搭配起第二代Apple Pencil是怎樣的體驗，你可以在Apple Store完整感受。

(科技)