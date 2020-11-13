根據《ringer》記者凱文奧康納13日爆料，上季總冠軍湖人已經看上馬刺射手迪羅薩，考慮要用丹尼格林、庫茲馬兩人當作交易籌碼，假如湖人可以「得逞」，那麼他們後場戰力將獲提升，問題是馬刺是否願意接受這樣的交易條件或內容。

迪羅薩上季場均22.1分、5.5籃板及5.6助攻，他跟馬刺之間僅剩最後1年價值2770萬美元的球員選項合約，預計他將繼續執行這份合約，不過馬刺到現在都沒跟他討論過續約問題，代表馬刺也在考慮兜售他，甚至還有米爾斯與艾卓吉。

至於湖人目前也在考慮是否續約庫茲馬，可是他在今年季後賽表現太不穩定，甚至還被球迷發動不給他總冠軍的投票活動，或許可以直接拿庫茲馬與丹尼格林，去換回待在馬刺很不開心的迪羅薩，畢竟馬刺上季連季後賽都沒辦法闖進。

目前馬刺不僅迪羅薩涉入交易緋聞，當家前鋒艾卓吉也被勇士看上，替補後衛米爾斯則被馬刺擺上交易檯面，當前包含公鹿、七六人等隊都有興趣，甚至傳出馬刺假如跟七六人交易米爾斯，或可換到賈許理查生，只是當前一切都還未定。

(中時 )