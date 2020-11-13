皇家傳承牛肉麵遭出征，網留「五星評價」力挺抗政府。（圖／翻攝自Google評論區）

皇家傳承牛肉麵遭出征，網留「五星評價」力挺抗政府。（圖／翻攝自Google評論區）

行政院發言人丁怡銘12日稱「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，讓不少網友在Google評論中留下負評，疑是出征店家，後來業者PO出檢驗報告打臉，丁怡銘也親赴店家道歉，不少看不下去的網友也至評論區刷五星好評「幫店家補血」，並留言力挺。

許多人挑選餐廳時，會參考Google評論，而台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」，12日遭行政院發言人丁怡銘指控使用萊牛，讓不少網友在店家的評論區留下負評，「政府認證萊牛店家」、「看新聞說用萊牛耶，不敢去吃了」。

後來業者也PO出檢驗報告打臉，而行政院發言人丁怡銘也親赴店家道歉，但今早仍有不少網友跑到評論區留下負評說，「行政院認證萊牛」、「沒想到竟然！政府是不是要設立關鍵字網站讓民眾查詢有賣萊牛的店家呀」，疑似是被出征了。

許多看不下去的網友聲援，不但慷慨給出五顆星好評「幫補血」，也留言力挺，「不用萊肉為民眾食安把關的良心店家」、「第一個被政府黑的麵店」、「政院都承認沒有萊牛，一些人還盲目給一星真不可取，被政府抺黑的麵店，板橋人只能5星相挺，過幾天就繞去買起來」、「國家操控給負評，人民自助自救給滿級」

(中時新聞網)