計程車撞擊小客車左後方後翻車四腳朝天。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

挨撞的黑色自小客車損毀嚴重。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市文發路12日晚間10點多，發生1起計程車撞擊路邊小客車翻車事故，鍾姓計程車駕駛擔心酒駕挨重罰，竟找來同車行謝姓友人頂替酒測，不過謝男答不出行車歷程等問題，被警方識破，最後頭破血流的鍾男被發現是真正開車的人，酒測值高達0.84毫克，依公共危險罪移送偵辦。

鍾姓男子12日晚間喝得醉茫茫，竟開計程車上路，行經苗栗市文發路時，撞擊路邊停放的黑色自小客車左後車尾後，計程車翻車四腳朝天，鍾男因右眼上方撕裂傷，滿臉鮮血自行逃出車外。

挨撞黑色自小客車40歲鄭姓車主睡夢中聽到車禍巨響，立即出門查看，發現自己停在路邊的車被撞爛滿是無奈，他表示，晚上8、9點就把車子停好了，平常也都停在這個位置，車禍巨響吵醒他，出來一看發現自己的車被往前撞，卻沒看到肇事的計程車司機。

第一時間肇事的鍾姓計程車司機，因擔心酒駕挨重罰，竟找來車行謝姓友人頂替酒測，警方先是詢問頂替的謝姓男子行車歷程等問題，謝男答不出來，馬上被識破，才揪出一旁渾身散發酒氣的鍾男才是真正開車的人，經吐氣酒測，鍾男酒測值達0.84毫克，被依公共危險罪送辦，幸好事故當時鍾男車上沒有載人。

(中時 )