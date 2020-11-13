藝人蕭亞軒和小16歲的男友黃皓愛得甜蜜高調，最近情侶倆參加實境節目《女兒們的戀愛3》，將2人私底下互動公開，也意外引起討論，最新曝光的一集中，蕭亞軒突然向黃皓提起自己的經典歌曲《Cappuccino》，男友卻一頭霧水，讓觀眾忍不住直呼，「大寫的尷尬」。

最新一集《女兒們的戀愛3》中，蕭亞軒和黃皓到咖啡廳約會，看到咖啡的奶泡留在嘴角，讓蕭亞軒想起了當初拍攝《Cappuccino》MV時，導演希望她能夠把奶泡留在嘴唇上，讓畫面看起來唯美浪漫，然而拍攝這個鏡頭卻讓她快崩潰，為了拍出完美的效果，她喝了幾百杯咖啡，可以說是吃足了苦頭。

然而當她將此事和黃皓分享時，卻讓黃皓滿頭問號，無法引起共鳴，黃皓也坦承自己從來沒聽過這首歌，讓她忍不住抱怨，「你知道那是我的歌嗎？」要男友趕快去聽這首經典歌曲，也在對方的要求下，重現了經典《Cappuccino》。

聽到蕭亞軒分享回憶殺，黃皓一臉懵。(圖/翻攝自微博)

影片畫面釋出後，掀起熱烈討論，本以為2人之間應該沒有代溝，但相差16歲還是有點落差，事實上，黃皓是1995年出生，而《Cappuccino》是1999年發行，推算能得知這首歌當紅時，黃皓才4歲，正是懵懵懂懂的年紀，當然不會知道。

(中時新聞網)