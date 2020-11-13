法務部調查局跨國緝毒創紀錄。調查局接獲情資顯示，有國際毒梟企圖從泰國走私大量毒品至台灣，調調局組成專案小組後，透過各種管道收集情資後，交由泰國司法單位，一舉破獲泰國史上最大K他命毒品案，目前驗出的數量至少超過1650公斤，市價超過30億元以上，另外還有10噸疑似毒品正在檢測，如果也驗出是毒品，恐超過市價250億以上台幣。

1650公斤K毒運台前遭攔，台泰聯手破史上最大宗毒品。(泰國緝毒局提供/戴志揚翻攝)

據了解，台泰司法單位聯合破獲的這起最大宗走私案，經過長期蒐證顯示，落網的2名泰國主嫌，疑似與台灣毒梟合作，計畫將這批毒品運到台灣，幸好在出貨前就遭到攔截，否則後果不堪設想。

由於毒品數量創下泰國史上紀錄，引起泰國司法單位重視，因此在泰國緝毒幹員逮捕主嫌並在倉庫中起獲毒品後，主動由泰國司法部長、泰國肅毒委員會以及緝毒局共同召開舉行記者會。

據了解，泰國緝毒局幹員在我方提供精準的情資下，出動大批武裝部隊，在泰國北柳府一處倉庫中查獲1650公斤的K他命，以及10噸作為製作毒品的化學原料。目前泰方也將這批原料送驗檢測是否為毒品原料。

為了偵辦這件毒品走私案，調查局緝毒人員長期佈線超過至少3個月，將情資準確地通報給泰國司法單位，驚險的逮捕主嫌，目前台泰雙方還在緊追幕後集團與台灣毒梟，向上溯源。

(中時新聞網)