美國新冠肺炎疫情急升，以及投資人評估能大規模推出有效疫苗的時間，周四華爾街股市大跌。

由於美國的新增確診人數連續第8天突破10萬人，周三紐約州也宣布更嚴格的社交距離規定。Baird市場策略師Michael Antonelli表示，市場正在對全美確診數升高做出反應，疫苗消息在未來的某個時候會有幫助，但眼前我們面對的是疫情加速擴散。

周四收盤，道瓊工業平均指數大跌317.46點或1.08%，報29,080.17點，盤初一度跌495點。標普500指數下挫35.65點或1.00%，為3,537.01點。那斯達克指數跌76.84點或0.65%，為11,709.59點。

對經濟成長敏感的工業股與金融股表現疲弱，拖累道瓊指數走低。波音與高盛分別收跌3%與1.6%。

因新冠肺炎疫情受創最重的航空股與遊輪股走跌，標普1500航空股指數重挫3.1%。皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）大跌4%，嘉年華遊輪（Carnival Corp）暴跌近8%。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股指數大跌3.39%，材料股下跌2.17%，表現最差。

即使在周四下跌後，標普500指數本周以來仍然上漲近2%。新冠肺炎疫苗試驗的樂觀消息，提高經濟可望迅速復甦的預期，以及美國國會參眾兩院料將分別由民主黨與共和黨取得掌控權，可避免總統當選人拜登上任後通過不利於企業的政策，這些題材均為本周美股帶來提振。

在美國掛牌的中國電商公司拼多多上季業績報喜，股價飆漲20%，對那斯達克指數的激勵最大。其競爭對手京東勁揚4.3%。

生技藥廠Moderna大漲6.5%，該公司宣布其新冠候選疫苗後期試驗已取得足夠數據進行首次期中分析，可望於本月晚些時候公布早期數據，並於12月初向美國申請緊急使用授權。

(時報資訊)