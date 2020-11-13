華特迪士尼（Walt Disney Co）上季虧損小於市場預期，且旗下串流平台Disney+付費用戶數已經突破7300萬，受此激勵，周四盤後股價一度大漲6%。

目前迪士尼盤後股價漲幅已見收斂，上漲3.51%，報140.28美元，因稍早前執行長Christine McCarthy在法說會上宣布公司將取消明年1月的半年度股利發放計畫。

此前行動派投資人Dan Loeb建議迪士尼應暫停發放股利，為Disney+的內容開發提供資金。

迪士尼公布，第四財季（截至10月3日）營收年減23%，為147.1億美元，但優於市場預測均值142億美元。經調整後每股虧損20美分，亦優於市場預估的每股虧損71美分。

為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的限制措施，導致主題樂園暫時關閉或限制人流，對迪士尼的樂園事業打擊最大。第四財季樂園、體驗與產品事業營收年減61%，為25.8億美元。

媒體網路事業營收年增11%，為72.1億美元。受戲院業務下滑影響，影視娛樂事業營收年減52%，為16億美元。直接面向消費者與國際事業營收年增41%，為48.5億美元。

截至第四季底，串流服務Disney+付費用戶數成長至7370萬個，遠超出市場預估的到今年底僅達2000萬個。迪士尼此前設定的目標是到2024年，Disney+付費用戶數達到介於6000萬～9000萬個。

(時報資訊)