今年總體環境雖受疫情衝擊，但疫後遠距工作與生活型態的改變成為新常態，帶動雲端需求，推動大型資料中心持續布建，從而推升全球伺服器出貨成長。伺服器機殼廠勤誠(8210)公布財報，前三季累計營收新台幣56.50億元，歸屬母公司稅後淨利6.29億元，分別年增18.5％及2.0％，EPS達5.26元，創下歷年同期新高。勤誠今早股價小紅開出，但隨即又翻黑。

勤誠指出，今年將反轉過去傳統出貨淡旺季格局，出貨高峰提前至第二季發生，第四季需求不若以往強勁，且有部分庫存調整情形，然而來自美、中兩大區域資料中心訂單的動能仍在，公司維持下半年營收可望優於上半年的看法，全年營收雙位數成長目標不變。

勤誠第三季合併營收新台幣21.14億元，歸屬母公司稅後淨利新台幣2.34億元，分別較去年同期成長24.0％及減少0.8％，每股稅後盈餘（EPS）1.95元。勤誠表示，受疫情影響，過去傳統出貨淡旺季格局反轉，出貨高峰提前至第二季發生，第四季需求不若以往強勁，且有部分庫存調整情形，然而來自美、中兩大區域資料中心訂單的動能仍在，公司維持下半年營收可望優於上半年的看法，全年營收雙位數成長目標不變。前三季以產品組合來看，伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重97％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，中國市場佔41％，美國市場佔36％，歐洲市場佔6％，其他佔17％。

面對供應鏈區域分散化之趨勢，勤誠嘉義新廠產能預計將於明年底開出，公司強調未來中國兩座既有生產基地將持續供應中國快速成長的本地市場需求，嘉義新廠則著重滿足美國與歐洲客戶之訂單，增進公司全球化布局下產能、技術及人力的彈性配置。公司為拓展成長空間，除了持續開發美、中兩地的客戶之外，也積極增加歐洲、新興市場業務。此外，公司看好未來進入5G時代，承載邊緣運算需求，雲端資料中心以及AIoT等相關應用市場將同步推升伺服器產業中長期成長。

(時報資訊)