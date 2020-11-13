新零售科技服務商91APP公布實體電商雙11戰果，繼首周開紅盤，本周再刷新紀錄，實體品牌交易總額飆升270％，11月11日單日交易總額成長達52％，創下歷史新高，更是平日業績的9倍；此外，「電商代營運」業績大幅度拉升，成長高達355％ 站上新高。91APP助攻品牌雙11衝業績，為疫情下零售業第4季業績增添柴火，「OMO服務」與「電商代營運」兩大動能表現超乎預期，年化交易金額已達到新台幣150億元規模。

隨著零售數位轉型與虛實融合成功，越來越多實體品牌應用OMO加入雙11戰局締造佳績。根據91APP最新數據顯示，今年11月11日單日每小時交易總額年增率皆成長攀升，且最高增幅達到75％，除了OMO促銷活動策略奏效，從前期暖身門市引導顧客下載APP、APP推播預告、線上折價券發送、廣告導流等，91APP全力協助數位部署，到活動當日實體電商多樣化促銷機制與系統交易穩定性，讓雙11整點搶購活動順暢執行。

今年雙11品牌實體電商的總體流量，相較過去高出10倍以上，為讓所有品牌網站及APP在每檔促銷活動能順利上線，消費者能順暢下單，91APP加大系統承載量，確保高峰階段瞬間巨量湧入能夠穩定交易。下半年來自海外惡意程式攻擊事件層出不窮，在雙11期間，91APP在資安方面更全面升級，全時段監控戒備外來攻擊，使品牌無後顧之憂，能正常營運衝業績，更奠定日後實體電商規模擴大的準備。

91APP董事長何英圻表示，今年雙11品牌受惠於實體電商發展成熟，業績不僅優於疫情前且創新高，OMO營運模式更是通過雙11大型考驗，成為主流。下半年雙11大慶後，緊接而來還有雙12、聖誕節、跨年等活動，91APP持續助攻零售品牌，可望第4季在節慶連續加持下，實體電商業績爆發成長，再創新高。

在其他電商雙11表現方面，依樂天市場大數據指出，11月11日凌晨零點開始，站上流量持續湧入，直到晚上11點站上高峰，營業額年增率也突破2成，創下樂天市場自舉辦雙11購物節活動以來的業績新紀錄。各店家業績也都大幅成長，其中又以「居家民生用品」、「美食」類別的店家成長最多，以40％及35％佔據一、二名，「3C家電」類別成長30％緊追在後。

松果購物(6740)也公布雙11捷報表現，1111活動開跑後，當日整體交易額較平日成長2倍，平台整體流量即較平日成長5倍。雙11檔期的流量與買氣集中在9點、12點以及20點先後湧現，下單訂單量也較其他時段成長50％，進一步觀察更發現雙11期間下單地區以桃園市桃園區消費者奪冠，其次為板橋區以及中和區的消費者最多。

(時報資訊)