當過iPhone開賣的頭香果粉嗎？今日蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini今日正式開賣，喜愛大螢幕或是小iPhone的消費者，勢必得今天才出動。今日在Apple Store信義A13排隊搶到頭香的果粉，今天是第一次成為排隊首位，iPhone 12系列復刻的iPhone 4，很巧就是他入手的第一款手幾！

今日在Apple Store信義A13排隊搶到頭香是高先生，年齡30出頭，是自己開公司的老闆，今日選擇入手了iPhone 12 Pro Max 128G石墨色，與不少消費者偏愛的太平洋藍款式不同。今日他6點半過來排隊，意外成為排隊第一名！

高先生從iPhone 4開始使用iPhone，等於2010年就開始使用，已經是十年資深果粉。上一支使用的機種是iPhone XS Max。從這一次選擇iPhone 12 Pro Max來看，是一位喜愛大螢幕iPhone的果粉。選擇在今年換機，是認為iPhone 12 Pro Max螢幕更大，拍照上夜間攝影表現也更好的緣故！

入手iPhone 12系列不僅可體驗手機的最新功能，今年，蘋果針對iPhone 12系列的優惠幅度更大，新購手機皆可享一年Apple TV+體驗期，還包含3個月Apple Arcade遊戲訂閱服務，消費者一定要把握時間兌換資格來體驗！

(科技)